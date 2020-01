Ultra-atleet Stefan van der Pal swimt by Alvestêdetocht earst nei Dokkum

Oer wannear't de atleet út Ljouwert de Alvestêdetocht dit jier swimme sil, wol er him noch net útlitte. "We willen op de juiste manier in gesprek gaan met iedereen en op het juiste moment, dat wij kiezen, bekendmaken wanneer het zal zijn", seit Van der Pal. Hy is al drok yn training. Yn desimber hat er al in meunstertraining hân en ek op nijjiersdei leit er yn it wetter.

Skoalbern by de tocht belûke

Ek skoalbern sille belutsen wurde by de tocht. Van der Pal wit noch net krekt hoe, mar dat komt noch. Hy wol wat dwaan mei de skoalbern, omdat hysels en ek syn frou yn it ûnderwiis wurkje.