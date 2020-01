FIDEO: Hûnderten Friezen begjinne 2020 mei in dûk yn it kâlde wetter

Op ferskate plakken yn Fryslân binne minsken it nije jier begûn mei in dûk yn it kâlde wetter. Yn Drachten gongen sa'n hûndert minsken it wetter oan it Kiryat Onoplein yn en by de Prinsetún yn Ljouwert doarden sa'n fyftich minsken it oan. Dêr siet ek ien by in in rolstoel.