Johannes Kramer yn Noardeast: "Gemeente mei moai plattelân en prachtige stêd"

Mei yngong fan takom moandei is Johannes Kramer de tredde FNP'er dy't boargemaster is. Nei Theunis Piersma yn Wûnseradiel en Gerben Gerbrandy yn Achtkarspelen hat Kramer it amtsketting om yn Noardeast-Fryslân. Dy nimt er oer fan waarnimmend boargemaster Hayo Apotheker. Foar it stedhûs yn Dokkum sjocht Kramer werom op in rûzige perioade as deputearre en foarút op syn boargemasterskap.