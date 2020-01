Drokkere jierwiksel by sikehuzen, brânwacht hie t it wat rêstiger

Yn MCL binne seis fjoerwurkslachtoffers mei benammen gesichts- en eachferwûningen behannele. Fiif pasjinten kamen binnen mei alkoholfergiftiging.

De drokte yn sikehûs De Tsjongerskâns op It Hearrenfean kaam benammen troch de kettingbotsingen oan it begjin fan de jûn op de A32 en de A7. Yn it Feanster sikehûs waarden gjin fjoerwurkslachtoffers binnenbrocht, mar wol pasjinten mei in fergiftiging troch drugs en/of alkohol.

Nij Smellinghe yn Drachten moast ien fjoerwurkslachtoffer behannelje en trije minsken mei in alkoholfergiftiging.

Grutste brânwachtynset op A32 en A7

De brânwacht hie it wat rêstiger as ferline jier. Sy moasten 83 kear yn aksje komme. De grutste ynset wie by de botsingen op de A32 en de A7.