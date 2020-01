LIVE: In fleanende start by Fryske nijjiersdûken

Ferslachjouwer Simone Scheffer is by de nijjiersdûk op it strân fan De Lemmer. Geert van Tuinen is by it natuerswimbad yn Jobbegea. Omrop Fryslân dielt blauwe 'Set him op'-mûtsen út by de nijjiersdûken. Yn it programma ek omtinken foar it NK maraton yn Enschede. By it ljochtkeunstwurk Alvestêdekrús oer de Bonkefeart by Ljouwert prate we mei Syb van der Ploeg oer meiswimmen mei Maarten van der Weijden en oer tritich jier De Kast.

Fierders: