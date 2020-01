OMROP TIP: Nij kanaal mei inkeld Frysktalige muzyk

Inkeld Frysktalige muzyk harkje? Dat kin mei it nije online muzykkanaal Alles Frysk fan Omrop Fryslân. Alles Frysk is te beharkjen op Omropfryslan.nl/AllesFrysk, yn de Omrop-app en op wifi-radio's. Alles Frysk waard op âldjiersdei lansearre yn de útstjoering fan de Fryske top 100. Op it online kanaal is 24 oeren deis muzyk fan Fryske artysten te hearren.