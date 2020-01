Werom by de brêge: Maarten van der Weijden en frou Dijkstra fan Kimswert

It wie moarns betiid op 22 juny dat frou Dijkstra op de brêge yn Kimswert stie. Sy hie de hiele nacht hast net sliepen om't se bang wie him te missen: de man dy't foar ûndersyk nei kanker de Alvestêdetocht swom. It wie tige emosjoneel foar har. Yn har eigen famylje hat sy it nedige meimakke as it om kanker giet. De moandeis nei de trochkomst fan Maarten moast se ek noch nei in kremaasje. Dat makke de tocht foar har ekstra emosjoneel.

Omrop Fryslân-ferslachjouwer Johanna Brinkman stie ek op de brêge. Sy hie frou Dijkstra stean sjoen mei in pear oare froulju en tocht dat it moai wêze soe om mei har te praten.

Kwetsber

En doe begûn it petear. Op de fraach wêrom sy sa betiid al fan bêd wie kaam it ferhaal fan frou Dijkstra. It gie dwers troch it telefyzjebyld hinne. In soad minsken dy't it doe sjoen hiene, fielden mei har mei en lieten ek de triennen rinne. Dat wie ek sa foar de ferslachjouwer. It rekke har yn it hert. Der ûntstie in prachtich petear.

Frou Dijkstra beskreau op tige kwetsbere wize, mei triennen yn 'e stim, dat se it sa geweldich fûn wat Maarten die foar alle minsken dy't kanker hawwe. De oare kant fan it ferhaal joech se ek oan. We libje yn sa'n ryk lân, sei se. En dan moat sa'n jonge dochs noch dit dwaan om jild byinoar te garjen foar ûndersyk. Dat soe eins net sa wêze moatte.

'Alles kwam bij elkaar in dat gesprek'

Doe't it petear ôfrûn wie, draaide de kamera noch efkes troch. It momint dat Johanna de eagen ek drûch fage en frou Dijkstra in dikke krûp jûch, wie miskien wol ien fan de moaiste mominten fan de tocht. Maarten van der Weijden fûn it 't moaiste ynterview fan de fjouwer dagen, sa sei er. "Alles kwam bij elkaar in dat gesprek." It wie in petear dat hingjen bleau.