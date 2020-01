Grutte skea troch útslaande brân âldjiersnacht yn Boalsert

De brân wie oan de strjitte de Skilwyk. De flammen sloegen út it dak en ek út de achterkant fan de wenning. De brânwacht fan Boalsert wie der mei twa blusweinen en in heechwurker by om it fjoer te bestriden.

De brânwacht melde dat der net gjinien mear yn de wenning oanwêzich wêze soe. Op in stuit waard opskaald nei grutte brân en kamen ek noch ekstra blusweinen út Snits nei de stêd. De brân yn Boalsert soarge foar in protte skea. It is noch net dúdik hoe't de brân ûntstien is.