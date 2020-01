A32 by Akkrum bliuwt ticht fanwege ûndersyk nei deadlike oanriding

It slachtoffer is in 58-jierrige frou út Dokkum. Dat meldt de plysje. Se kaam om it libben by in kettingbotsing, dêr't tsientallen auto's by belutsen wiene.

Op it momint fan de botsing wie it tige mistich. Even letter wie der op de A7 by Hearrenfean ek in kettingbotsing. Dêr rekken acht minsken by ferwûne.