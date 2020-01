OERSJOCH: De âldjiersnacht yn fiif fideo's

De tichte mist hat op âldjiersnacht ien deadlik slachtoffer easke. In frou (58) út Dokkum kaam op de A32 by Akkrum om it libben neidat se yn in kettingbotsing bedarre wie. Even letter wie der op de A7 ek in kettingbotsing. By beide ûngelokken wiene tsientallen auto's belutsen.