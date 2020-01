Surhústerfean fiert âld en nij yn grutte tinte

Ien fan de besikers is boargemaster Oebele Brouwer fan de gemeente Achtkarspelen. It is syn earste âld en nij as earste boarger: "Ik fyn it moai te sjen dat der op tal fan plakken by it karbidsjitten in feest organisearre wurdt."

Oer de tinte is Brouwer goed te sprekken: "It foarkomt grif net alle fernielerij. Mar it helpt ek foar it gefoel fan feiligens fan de âlders. Hjir kinne se har bern feilich hinne stjoere."