LIVEBLOG: Frou komt om it libben yn tichte mist

It KNMI meldt dat der net langer sprake is fan koade read. Der is noch wol altyd tichte mist. It sicht is op plakken minder as 50 meter. Dêrom jildt koade oranje oant fiif oere.

Nei fiven bliuwt it neffens it KNMI gefaarlik op de dyk. De tichte mist hâldt oan. It sicht is dan minder as 200 meter. Oant 10 oere jildt koade giel. Waarman Piet Paulusma warskôget foar kâns op glêdens.

