Gaos en ferskate kettingbotsingen op diken yn Fryslân troch mist

Troch de tichte mist is der yn Fryslân in gaos op 'e diken ûntstien. Op ferskate plakken wiene der kettingbotsingen. Troch de ûngelokken stiet der in soad file op de dyk. Neffens de plysje bliuwe de A32 by Akkrum en de A7 by It Hearrenfean noch oeren ticht foar ferkear.