'Cliffs of Moher' werom op nûmer ien yn Fryske top 100

It nûmer fan Gurbe Douwstra stie al acht kear earder op ien. Op twa stiet 'Marije Maria' fan Reboelje en de top trije wurdt kompleet makke mei 'In nije dei' fan De Kast (live). Oele Plop kaam dit jier net fierder as plak 21. Yn totaal waarden dit jier 41.125 stimmen útbrocht op de Fryske top 100. De folsleine list is te finen op Frysketop100.nl.

'Wurdearring foar je wurk'

Gurbe Douwstra wie bliid dat hy opnij op nûmer ien stiet. "Ik fyn it echt hiel bysûnder. Yn it begjin hie ik sokssawat fan 'ik bin net ien fan listjes en muzykwedstriden, mar dit is natuerlik wol in wurdearring foar it wurk wat je dogge. At it publyk dat allegearre op dizze manier wurdearret, dêrmei bin ik út de skroeven."

Nei't foarich jier Oele Plop de list oanfierde, wist Douwstra net of hy werom op it heechste plak komme soe. "Ik hie der gjin inkelde ferwachting fan. Der binne in protte moaie oare Fryske nûmers, ek in protte nijen. Op in geven momint tinkst:it sil ek wol ris útwurke wêze en der binne in soad nûmers dy't it fertsjinje sa heech te kommen, dus ik hie der hielendal gjin ferwachting fan. Wy sieten hjir ek hiel bot yn spanning, yn de kroech, of it slagje soe."