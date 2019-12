Jier sel foar Drachtster foar trije ynbraken

De Drachtster wie oant de rjochtsaak op frije fuotten, mar moast him wol oan in tal betingsten hâlde. Hy moast him bygelyks melde by de reklassearing en hy hie in ankelbân. Neffens de reklassearing gie it kontakt meei de man dreech en hy gie ek yn diskusje oer dy ankelbân. No't er feroardield is, moat er de sel yn.