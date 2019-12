Moarre belibbet âldjiersdei mei respekt

Moarre fiert Ald en Nij dit jier oars as oars. In jier lyn kaam in 41-jierrige ynwenner by it oanstekken fan swier fjoerwurk om it libben. It hele doarp wie ferslein en dat drama komt hjoed wer nei boppe. "Elkenien tinkt oan it drama. En net allinne de minsken yn Moarre, mar ek de ynwenners fan omlizzende doarpen," seit Sjouke Zwart, foarsitter fan Pleatslik Belang.