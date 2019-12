Stille tocht foar 16-jierrige Roan begjint by Sportcentrum Drachten

De rûte giet by it hûs fan Roan del en einiget op de hoeke fan de Súdkade en de Drift, by kafee Pietje Bel. Dat is it plak dêr't Roan delstutsen waard. De oanlieding is noch altiten net dúdlik. Der sitte twa fertochten fêst, jonges fan 14 en 15. De stille tocht wurdt organisearre troch famylje en freonen fan de 16-jierrige Roan.