RIVM jout 'stookalert' ôf fanwegen minne luchtkwaliteit

It RIVM, it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, hat in stookalert ôfjûn foar it hiele lân. It RIVM ferwachtet dat de luchtkwaliteit oeral yn it lân min wêze sil. Dat komt troch it ôfstekken fan fjoerwurk. Dat feroarsaket smog, troch fynstof. En de luchtkwaliteit kin noch minder wurde troch houtreek.