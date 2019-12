Nij besikersrekôr foar Planetarium yn Frjentsjer

It Eise Eisinga Planetarium hat dit jier 65.000 besikers krigen. Dat is in nij besikersrekôr foar it museum yn Frjentsjer. Ferline jier, yn it Kulturele Haadstêd jier, krige it museum foar it earst mear as 60.000 besikers. It museum sprekt sels fan in 'onverwacht resultaat'.