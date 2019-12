Maratontoppers op jacht nei titel: "It wurdt in hiele oare koers as normaal"

Arjan Stroetinga

Ofrûne jier pakte Stroetinga de titel. Dochs is it mar de fraach oft hy foar eigen sukses gean kin. "We moatte sjen hoe't de wedstriid rint. Fansels gean we foar de titel as ploech, mar wa't him dan pakt, makket my net sa folle út", seit Stroetinga. "Fansels wol ik winne," seit er, "mar as Bob yn in winnende posysje komt, dan fyn ik dat ek prima. Oan Bob en Jorrit haw ik in soad titels te tankjen, dus as ik foar harren knechtsje moat, dan doch ik dat en as it in sprint wurdt, dan ryd ik de sprint."

Stroetinga fynt it NK altyd in aparte wedstriid: "In hiele soad jonges wachtsje hiel bot ôf en dan wurdt it in hiele oare koers as in normale wedstriid."