Follyballer Gijs van Solkema yn OKT-seleksje

Follyballer Gijs van Solkema hat him pleatst yn team dat yn aksje komt by it Olympysk kwalifikaasjetoernoai yn Berlyn. De 21-jierrige Snitser spilet sûnt maaie dit jier yn it Nederlânske team, mar mei geregeld op in basisplakje rekkenje yn de ploech dy't ûnder lieding stiet fan bûnscoach Roberto Piazza.