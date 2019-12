Op plantejacht yn Súdwest-Fryslân: sykje nei de winterbloeiers

"It wie der prachtich waar foar, it wie in moaie gearkomste. Der is in moai oersjoch makke fan hoe't it der foar stiet mei de bloeiende planten yn it súdwesten fan Fryslân," seit Ruud Oudega. "It doel fan de plantejacht is om te sjen hoe't it der by stiet as de planten op harren minst binne. Dan krijst miskien noch wol in better byld as dat der fierstente folle mei moai waar yn bloei steane."

Registraasje

De echte resultaten moatte doch bliken dwaan út it ûndersyk fan Floron. "Ik kin net sizze wat de trend is, dat is noch wat yngewikkeld. Wy wiene mei mear as 30 minsken op 'en paad en der binne goed 160 planten registrearre. Dat is sa'n 21 op elts plak. Dat is echt noch wol wat, want der bloeie fansels net in hiel soad yn de winter. It giet om sa'n 60 soarten," leit Oudega út.

Letbloeiers

Hy jout oan: "De top 10 bliuwt wol wat itselde, bygelyks de koweblomkes, hynsteblommen, blikgers, dôvenettel, hoarnblom. Der binne noch bloeiende planten, mar ek ál bloeiende planten lykas skroedsjes."