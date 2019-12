Lekker waarm nijjiersdûke yn de doarpshottub fan Aldemardum

In dûk yn in hottub yn stee fan it kâlde bûtenwetter, op 1 jannewaris kin it yn Aldemardum. Doe't de klassike nijjiersdûk by De Hege Gerzen yn de Isemar net mear mocht, sochten se yn it doarp nei in alternatyf. Dat is in grutte hottub wurden mei sa'n 30 kúb wetter dy't op nijjiersdei brûkt wurde kin foar in dûk. Elts is op 1 jannewaris fan trije oere middeis ôf wolkom. It giet om in inisjatyf fan 'Oudemirdum bruist', in freoneploech en de pleatslike kroech.