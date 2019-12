NK maratonriden is 'Wedstriid fan de Wike'

Lykas skânsspringe yn Garmisch-Partenkirchen en nijjiersstunts yn de provinsje heart it NK maratonriden by nijjiersdei. Ferline jier waard it organisearre yn Grins en no yn Enschede. "De eagen by de manlju sille rjochte wêze op Arjan Stroetinga, dy't al sân kear earder Nederlânsk kampioen waard. Snein liet er op de massastart fan it NK ôfstannen sjen dat er yn goeie foarm is", seit sportferslachjouwer Andor Faber. "Irene Schouten is by de froulju dé topfavorite. Se rydt foar de ploech fan Jillert Anema."

Woansdeitemiddei om 16.00 oere sette de froulju útein, de manlju binne om 17.30 oan bar. In live-ferslach dêrfan is te hearren yn it radioprogramma 'In Fleanende Start'. In dei letter is der in gearfetting werom te sjen.