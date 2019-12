Piet Paulusma rekke troch alle oandacht foar de lêste 'Piets Weer' by SBS6

Nei 23 jier is it dien foar Piet Paulusma by SBS6, dêr't hy foar de lêste kear 'oant moarn' sizze sil. De waarman wie moandei oandien troch alle oandacht dy't der foar him wie. Tal fan kameraploegen stiene foar him klear by de Alvestêdehal. Piet bliuwt waarman by Omrop Fryslân, en sil fan 1 jannewaris ôf syn debút meitsje by Omroep MAX.