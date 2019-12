Aldste SKS-trofee nei Fries Scheepvaart Museum: sulveren skûtsje skonken

Klaas van der Meulen wie de skipper op it skûtsje, dat eigendom wie fan syn sweager Cor Salverda. De widdo fan Cor, Nellie Salverda-Hornstra, hie oanjûn dat sy graach woe dat it skûtsje nei har dea nei it museum yn Snits gie, en sa is it ek gien. It sulveren skûtsje is yn 1946 makke yn Schoonhoven foar de skûtsjekommisje fan Snits.

75 jier SKS

It skûtsje moat wol opknapt wurde, om't der yn de rin fan de jierren toukes losrekke binne. Dêrnei krijt it in eareplak yn it museum yn de simmertentoanstelling oer it 75-jierrig jubileum fan de SKS.