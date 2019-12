Gemeente sjocht mooglikheid foar restwaarmtenet yn Boalsert

De stêd Boalsert soe yn de takomst in restwaarmtenet krije kinne. Dat tinkt de gemeente Súdwest-Fryslân. Dy wol begjin takom jier in helberheidsstúdzje útfiere litte. Mei dit waarmtenet soene wenningen yn de stêd ferwaarme wurde kinne, as alternatyf foar ierdgas.