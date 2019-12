Tom Klijnman ferkeapet sokken foar in Gryksk flechtelingekamp

De 18-jierrige Tom Klijnman fan Drachten hat in ludike aksje betocht: sokken foar de minken yn in flechtelingekamp yn Athene. In idee dat spontaan ûntstie: "Ik was gewoon met school bezig eigenlijk, en toen bedacht ik dit zomaar. Je hoort vaak dat mensen het daar koud hebben, dus ik dacht: daar kan ik iets aan doen." Nei wat sykjen op it ynternet kaam Tom by in partijhannel skisokken, dy't hy foar in prikkie opkeapje koe.