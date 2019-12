Rjochter: frou yn foartún eks-man moat tiisdei foar 12.00 oere fuort wêze

De rjochter sei dat er in ein meitsje wol oan de kampearaksje 'om mooglike eskalaasje' yn de slepende skiedingssaak te foarkommen. De rjochter ferdjippe him ek yn de motiven fan Linda Holtman. Hy joech de man dêrom yn oerwaging om de frou fêst in foarskot te jaan út de mienskiplike besittingen. It giet om in grut wenhûs yn Jobbegea mei efterlizzende maneezje en lân. De rjochtsaak oer de boelskieding rint noch. De útspraak dêroer wurdt takom jier ferwachte.

In nije start

Linda Holtman, de frou yn kwestje, seit dat se in swalkjend bestean liedt sûnt sy en har man twa jier lyn út inoar giene. Se soe gjin nije start meitsje kinne om't har jild yn it hûs sit en yn de leechsteande maneezje dêrefter.

Goed gefoel

Linda Holtman hat neffens eigen sizzen dochs in goed gefoel oerholden oan har kampearaksje, om't se dêrtroch de kâns krigen hat om omtinken te freegjen foar de húsfestingsproblemen fan minsken dy't troch in slepende skieding gjin nije start meitsje kinne. Sy hat in soad reaksjes krigen op har aksje. De definitive útspraak fan de rjochtbank komt op âldjiersdei.