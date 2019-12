Frou ferlit foartún eks-man yn Jobbegea en mei gjin kontakt mear mei him ha

De man easke dat de frou sa gau mooglik fuortgie en frege dêrnjonken ek om in strjit- en doarpsferbod, om't hy him troch har yntimidearre fielt. It strjitferbod waard tawiisd, mar it doarpsferbod gie de rjochter te fier.

Neist it strjitferbod yn Jobbegea mei de frou ek net yn de buert fan it appartemint fan har eks-man yn Ljouwert komme. Fierder mei se gjin kontakt mear mei him opnimme. Boppedat mei se gjin foto's en berjochten oer har eks op social media pleatse. Docht de frou dat wol, dan kostet dat har 250 euro per dei, mei in maksimum fan 5.000 euro.