Dochst mei oan in Nijjiersdûk? Lês dizze 8 tips fan de Reddingsbrigade

1) Doch allinne mei oan in goed organisearre Nijjiersdûk

De Reddingsbrigade advisearret net 'yn 't wyld' te dûken op lokaasjes dêr't net helpferliening is. "Spring net sels earne yn it wetter op eigen houtsje. By de organisearre dûken binne frijwilligers dy't tafersjoch hâlde, dy steane der net foar neat. Hâld dy dus ek oan de regels," seit Ylse Huizinga.

2) Doch allinne mei asto fit bist

As je dat net binne of it is medysk net ferantwurde, doch dan net mei. En ast dy by de dûk net goed fielst, meld dy dan daalks by de helpferlieners (lifeguards, EHBO'ers, húsdokters).

3) Bereid dy goed foar

Lês alle beskikbere ynformaasje oer de dûk, kom op 'e tiid sa'st de lokaasje besjen kinst en ek witst wêr de helpferlieners binne. Neffens Huizinga is dit tige wichtich: "Tink fan tefoaren goed nei: wat sil ik dwaan? Wêr sil ik dat dwaan?"

4) Soargje foar in goede warming-up

Bliuw yn beweging, hielendal as de waarme klean al út binne.

5) Beskermje dysels tsjin de kjeld

Hâld sa lang as mooglik de klean en de skuon oan. Set ek in mûtse op, want je ferlieze in soad waarmte fia de holle. Ek kinst faseline smarre of in neopreen pak oanlûke.

6) Let op de bern

Ferlies de net út it each, hâld se by foarkar oan de hân. Troch drokte kinne bern yn de problemen komme.

7) Kom sa gau as mooglik wer it wetter út

"Gean net nochris in rûntsje swimmen, want je kinne de waarmte kwytreitsje as je te lang yn it wetter lizze," leit Huizinga út.

8) Waarmje snel wer op nei de dûk

Sykje in plak út de wyn, leafst in waarme romte. Drûgje dysels ôf en klaai dy oan. Drink gjin alkohol nei de tiid, dat kin ûnderkuolling feroarsaakje. Nim just in waarme swiete drank en/of sop.