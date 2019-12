Oanjefte tsjin skriuwer Geert Mak fanwege spoarrinne by Dronryp

Spoarbehearder ProRail docht oanjefte tsjin skriuwer en presentator Geert Mak fan Jorwert, omdat hy oer in treinspoar rint. Dat is te sjen yn bylden fan de VPRO, fan syn tv-programma In Europa. ProRail freget de VPRO ek om de bylden fuort te heljen dêr't Mak oer it spoar rint. It bedriuw is benaud dat minsken Mak neidogge. It is ferbean en ek libbensgefaarlik, seit ProRail. Neffens in wurdfierder fan it bedriuw rint Mak oer it spoar by Dronryp.