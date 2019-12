Fryslân hat der twa nije ynsekten by: in krobbe en in graafbij

Op in nij stik natuerterrein yn Ljouwert binne twa foar Fryslân nije ynsektesoarten fûn. It giet om in krobbesoart, de Meligethes rotundicollis en om in graafbij, de Mimumesa beaumonti. Dy wesp is hjir sa seldsum dat hast neat bekend is oer hoe't er libbet. De ynsekten binne ûntdutsen yn it Biodiversum, op it terrein fan Mannen van Staal op bedriuweterrein De Zwette. Dat is spesjaal oanlein om de nauer mear de romte te jaan.