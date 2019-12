Weromsjen: Brân yn wenbuorkerij yn Sint Jabik

De perioade nei de brân is benammen ien fan regeljen. Fan it iene op it oare momint is de famylje dakleas, mar de help komt al rap fan alle kanten. Se krije tydlik ûnderdak oanbean, dêrnei wennet it gesin noch yn Frjentsjer en úteinlik sitte se te plak yn it âlde hûs fan Kas Kledingverhuur. Dêr wenje se noch altyd.

Foar Anneke is it dúdlik: se giet noait wer út Sint Jabik wei. De minsken hawwe har sa bot holpen dat se der eins noch altyd net oer út kin. It hat har en de bern hiel goed dien dat der sa mei harren meilibbe en meitocht wurdt.