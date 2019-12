Hieltyd mear kulturele ûndernimmers yn Fryslân

"Tink as in festival"

Grutste útdaging foar de takomst is neffens Balk, om foar te kommen dat alles fersniperre rekket. "Dat de dynamiek van vorig jaar om met z'n allen wat moois neer te gaan zetten verdwijnt. Je verliest dan een belangrijke bindende kracht."

Hy advisearret sawol oerheden as kulturele ûndernimmers om mear as in festival te tinken. "Dat je bijvoorbeeld als provincie of gemeente de financiering bundelt en richt op een bepaalde periode. En dat je als ondernemer bij je aanvraag meer nadenkt over de context en het moment voor wanneer je dingen wilt laten zien."

Balk sjocht dat it foar kulturele ûndernimmers hieltyd komplekser wurdt om finansiering oan te freegjen. "Je moet als culturele ondernemer een echte allrounder zijn. Daarnaast moet je steeds meer durven investeren in publieksbereik."

Neffens Balk freegje jildferstrekkers hieltyd faker nei it effekt fan wat in kulturele ûndernimmer docht. "Dit zie je ook vanuit Den Haag. De minister van cultuur komt volgend jaar met een nieuw productiefonds voor de podiumkunsten. Dit geld is bedoeld voor het investeren in publieksbereik."