Leverje dyn krystbeam yn en krij in fergees kaartsje foar AquaZoo

Krystbeammen krije in twadde libben yn bistepark AquaZoo yn Ljouwert. Nei de krystdagen wurde de measte beammen fuortsmiten, mar it bistepark fynt dat skande. Minsken kinne harren beam ynleverje, wêrnei't se in plakje krije yn it park. Yn ruil foar de beam krije se in frijkaartsje foar it bistepark.