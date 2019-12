Wêr wurdt dit jier karbidsketten yn Fryslân?

Mitselwier is ien fan de plakken dêr't op Aldjiersdei folop mei karbid sketten wurdt. It karbidteam Mitselwier wurket mei in fergunning fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Om it sjitten sa feilich mooglik te hâlden, wurdt it publyk mei dranghekken op ôfstân hâlden.

It karbidteam is al dagen yn it spier mei de tariedingen. Snein waard de feesttinte op it sportfjild opboud. "Wy dogge dit as ploech mei-inoar. Dat is foar my it moaie fan it karbidsjitten. Dat je soks as freoneploech en doarp mei-inoar belibje, dat is eins fantastysk", seit wurdfierder Edwin de Vries fan it karbidteam.