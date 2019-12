"Boeren ha in te hege skeafergoeding foar guozzen krigen"

Yn 2018 is oan Fryske boeren yn totaal sa'n 6 miljoen euro útkeard, op basis fan taksaasjes dy't mooglik te betiid dien binne. Dêrtroch hat in diel fan de skea him úteinlik nea foardien.

It deiblêd Trouw skriuwt dat op basis fan ûndersyk dat yn opdracht fan de provinsje Fryslân dien is. De provinsje giet der yn in earste reaksje fan út dat de skea wol terjochte útkeard is.