Frou kampearret foar hûs eks yn Jobbegea, man spant koart pleit oan

In nije start meitsje kin net, omdat har jild yn it hûs fan har eks en harsels sit en yn de leechsteande maneezje achter de wenning. Holtman wol útkocht wurde, sadat se in nije start meitsje kin, mar neffens har wegeret har eks elke meiwurking oan it regeljen fan de skieding.

De man yn kwestje is net thús. Hy lit witte dat er him 'yntimidearre' fielt troch de aksje fan syn frou. Hy fynt dat sy him 'stalket' en hat in koart pleit tsjin har oanspand mei as eask dat se fuortgiet.

Koart pleit

It koart pleit tsjinnet moandei yn Zutphen. De man hat ek de plysje ynskeakele. Dy hat lâns west yn Jobbegea en hat Holtman advisearre om fuort te gean, mar de frou hat dat wegere. Sy hat neffens eigen sizzen ek gjin plak om hinne te gean. Holtman is fan doel om troch te gean mei har kampear-aksje oant dat der in oplossing is yn de skiedingskwestje.