Jelle Wiersma wint Nederlânsk kampioenskip FRYSK!

Yn it toernoai moasten de fyftjin dielnimmers allegear seis omlopen spylje. Wiersma wie de iennichste dy't alle seis wûn. Op it twadde plak kaam Teake Kooistra út Hartwert, mei 4,5 punt. Kooistra en Wiersma hearre beide by de absolute top fan it Frysk damjen.

Takom jier WK

Winner Wiersma is no de tredde persoan dy't him pleatst hat foar it wrâldkampioenskip FRYSK!. Dat wurdt op 8 maart takom jier hâlden yn Frjentsjer.