Letitia de Jong: "Ik haw maksimaal skoard"

"Ik haw maksimaal skoard mei de tickets", neffens De Jong. Sy waard twadde op de 500 meter, en pakte ek it sulver op de 1000 meter. Sy is dêrtroch wis fan it WK ôfstannen en it WK sprint.

Bêste wykein fan it jier

De Jong: "Ik tink dat ik my kwa foarm en tiden op it goeie momint sjen litten ha dit wykein." Se waard noch wol efkes rekke troch de diskwalifikaasje fan Jorien Ter Mors, troch in falske start. "Dêr krijst op dat momint alles fan mei. Ik woe my der ek net hielendal foar ôfslute, mar je moatte wol gewoan fierder."

Dat jilde ek foar Ireen Wüst. Foar har kaam de diskwalifikaasje fan Ter Mors hurd oan. "Dat was gewoon heel jammer voor het kampioenschap en ook voor mij. Ik was daarna behoorlijk van slag."