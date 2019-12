Bergsma nei sechde NK-titel: "It bliuwt spesjaal"

Je soene sizze: seis kear winne, dat went. Mar dat is net sa, neffens Bergsma. "It bliuwt spesjaal en hielendal as je sjogge nei Patrick Roest, dy't eins dit seizoen noch net ferslein is. Dan is it noch net sa wis dat je him winne. Dan is it wol hiel moai om him te ferslaan hjir op in titeltoernoai."

De rit tsjin Roest bleaun lang spannend. Dat seach Bergsma ek ûnder it riden. "Hy bleaun dochs yn de buert. Mar ik hie de wiksel wol hieltyd mei, ik koe op de krusing efter him oan."

Earst soargen

Dochs hawwe der noch wol wat soargen west by Bergsma. Dy ûntstiene freed nei it tredde plak op de 5.000 meter. "De rit freed wie gewoan min. No boude ik him folle better út, ryd ik him folle strakker nei hûs ta en dan komt der in hiele moaie tiid út."