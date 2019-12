Fjouwer jonge minsken oer 2020: "Kom út dyn bubbel"

Wytse Dijkstra tinkt dat de keunst en kultuer in grutte rol spylje kinne om de ôfstân tusken oerheid en boarger lytser te meitsjen. Troch kultuer kinne je reflektearje op wat der yn de wrâld en om je hinne bart. It ferbynt minsken. In festival as Welcome to The Village bygelyks, dat is in doarp dêr't elkenien komt, fan boer oant klimaataktivist. Dêr moetsje minsken mekoar en leare wer wat fan mekoar seit hy.

Neffens Dijkstra wurdt it tiid dat we akseptearje dat we it mei mekoar dwaan moatte en we yn mekoars skuon stean gean. Hy hopet dat social media ek wat minder ynfloed hawwe sil.

"Yn de eigen bubbel"

De oare foarumgasten werkenne dat ferhaal. We sitte as jongeren faak ek al yn in bubbel, seit ûnder oaren Fardau Procee. Sy wol sels besykje dêr ek mear út te kommen. Dat jildt ek foar Eke Folkerts. As wurdfierder fan jonge boeren gie se lêsten nei in jûn fan feganisten. Fan tefoaren tocht se dat se it wol foar de kiezzen krije soene as boeren. It tsjinoerstelde wie it gefal. "De boeren waarden omearme."

Dat joech Eke en har kompaan dy't mei wie in goed gefoel. Foar alle fjouwer is út de bubbel stappe in saak dêr't se mei oan de gong wolle. We moatte it mei-inoar dwaan.