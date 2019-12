Stroetinga foar de fjirde kear Nederlânsk kampioen by de massastart

De dielnimmers makken der by de manlju in ûnrêstige wedstriid fan. Ferskate oanfalspogingen slaggen net. Yn de slotfaze like Gary Hekman de bêste papieren te hawwen foar de einoerwinning, mar de ploech fan coach Jillert Anema soarge derfoar dat Stroetinga yn ideale posysje de lêste bocht yngean koe.

Op de finishstreek wie de Wynjewâldster krekt in fraksje flugger as Verweij. Blokhuijsen einige krekt dêrefter as tredde.