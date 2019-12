Groenewoud en Schulting op poadium by NK massastart

Irene Schouten is sneintemiddei Nederlânsk kampioen massastart wurden. It is al wer har sânde titel op dit ûnderdiel fan yn totaal acht kampioenskippen. Schouten pakte de titel krekt foar har ploechgenoate Marijke Groenewoud fan Hallum. Shorttrackster Suzanne Schulting waard tredde.