Titel foar Leerdam op 1000 meter, Letitia de Jong wer twadde

Ireen Wüst kaam yn de baan tsjin Jorien Ter Mors, mar dy waard troch in falske start diskwalifisearre. Wüst moast allinnich ride en sette in tiid del fan 1.15,64. Dêrmei wie se op dat momint krekt wat rapper as de fluchste tiid fan Elisa Dul.

Antoinette de Jong der net oan te pas

Yn de ien-nei-lêste rit wie it de lêste kâns foar Antoinette de Jong om noch fan it toernoai te meitsjen. Se liet de 5000 meter rinne en miste op de 1500 en 3000 meter kwalifikaasje foar it EK en WK. Se naam it op tsjin Jutta Leerdam. Dy naam fuort in grutte foarsprong en De Jong kaam der nea oan te pas.