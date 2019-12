Jorrit Bergsma pakt sechde nasjonale titel op tsien kilometer

Foar Jorrit Bergsma wie it syn fjirde Nederlânske titel op rige op de NK ôfstannen. Hy ried snein de op twa nei bêste tiid ea op de tsien kilometer yn Thialf: 12.45,04.

Lang lykop

Roest en Bergsma gongen lang lykop. Beide riders sieten foaral tusken de 30.50 en 31.10. Beiden wikselen inoar ôf, mar in echte foarsprong foar ien fan beide kaam der lang net. Bergsma pakte nei in tredde fan de race lang in lytse foarsprong, al wie dy nea mear as in sekonde. It wie foaral ôfwachtsjen wa't as earste fersnelle koe.