Visser wint ek 5000 meter, Anema en Kleibeuker neist it poadium

Anema pleatste har op de 1500 en de 3000 meter ek al net foar de ynternasjonale kampioenskippen. Dat slagge dus ek net op de 5000 meter. Se koe yn de lêste rit tsjin Achtereekte lang meikomme, mar healweis moast se har gean litte, klommen de rondetiden nei de 33'ers en sels 34'ers.

"Ik hie my foarnommen om sa lang mooglik mei te gean. Oft je no tredde wurde of fiifde, dat makket ek neat út. Je wolle je gewoan pleatse." Healweis de rit wie it lykwols klear. "Doe wist ik dat it klear wie. Ik fyn net dat ik min riden ha dit wykein, mar der binne oaren gewoan better."