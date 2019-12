Wurdearring rekket Piet Paulusma: "Ik bin ek mar in minske"

Op 2 jannewaris begjint er by Omroep MAX. "Dat is even wennen oan oare tiden, mar it is in moaie oerstap. De 25 jier folmeitsje by SBS slagge net. Dêr wie ik wol hiel teloarsteld oer, ik ha der it ôfrûne jier bot mei dwaande west, mei petearen. Der barde fan alles. It wie spannend fan hoe komt it."

Trochbraak

Hy is altyd aardich bleaun. "Mei slaan en skoppen hellest neat út. It is it belied fan it bedriuw. Se ha my noait ferteld wêrom, se seinen allinne mar dat se in oare kant op woenen. It wurdt no in mear modern Amerikaansk waarberjocht ha ik begrepen. Yn dat moderne soe ik wol passe, mar net yn in studio. Ik stean bûten, dêr bin ik bekend mei wurden mei it bûten presintearjen. Yn it begjin by de Omrop ha ik ek mar twa kear yn de studio sitten."

Hoe wurdt it ôfskied?

"It wurdt moandei in hektyske dei. Ik bin moarns in healoere te hearren op Radio 1, middeis komt it Jeugdjournaal en by de lêste opname fan it waar komt in soad parse." Earst soe der gjin parse bywêze, mar der kamen ferskate fersiken binnen. "It is net 'des Piets' dat der gjin minsken by binne, dat tagonklike heart by my." Dêrnei nimt er ôfskied fan syn kollega's. "Der komme in pear bazen dy't ik al hiel lang ken, de nije bazen komme net. Ik hoech net in grut feest, mar ik wol wol ôfskied fan kollega's nimme, mei in hapke en drankje."