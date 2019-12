Douwe de Vries seit ôf foar 10 kilometer: net fit troch longûntstekking

Douwe de Vries hat him sneintemoarn ôfmeld foar de 10.000 meter op it NK ôfstannen op Thialf op It Hearrenfean. De reedrider fan Hallum, no wenjend op It Fean, hat in longûntstekking hân en joech earder oan dat dat de reden wie dat er dit wykein dêrom net optimaal prestearje koe.